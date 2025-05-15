Çankaya Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireyler için İstihdam Fuarı

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin iş gücüne katılımını desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Çankaya Geleceğe Atılım İstihdam Fuarı" düzenledi. Organizasyon, iş arayan özel gereksinimli bireylerle farklı sektörlerden birçok firmayı bir araya getirdi.

Çankaya Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin iş gücüne katılımını desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Çankaya Geleceğe Atılım İstihdam Fuarı" düzenledi. Ankara'da yerel yönetim düzeyinde özel gereksinimli bireylere yönelik gerçekleştirilen ilk olma özelliği taşıyan İstihdam Fuarı, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Özsoy ve Mesut Akıncı'nın da katıldığı organizasyonda, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan bireyler, iş verenlerle bir araya geldi. Eğitim, sanayi, sağlık ve akaryakıt gibi çeşitli sektörlerden 14 firmanın yer aldığı fuarda fırsat eşitliğini artırmak amaçlandı. Katılımcılar, kendileri için özel olarak hazırlanan başvuru stantlarında form doldurarak iş başvurusunda bulundular.

Yaklaşık 200 kişinin başvurduğu fuarda, başvuruların üçte biri olumlu sonuçlandı ve iş gücüne doğrudan katılım sağlanmış oldu. Gün boyu süren etkinlik, özel gereksinimli bireylerin topluma tam ve etkin katılımını teşvik etme adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.