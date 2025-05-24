Çankaya Belediyesi'nden Renkli Çocuk Şöleni!

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali Çocuk Şöleni'ne ev sahipliği yaptı. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterirken, minikler birbirinden renkli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali Çocuk Şöleni'ne ev sahipliği yaptı. Birçok etkinliğin yer aldığı programda minikler tiyatro, konser ve yüz boya etkinlikleri ile hem eğlendi hem de yeteneklerini sergileme imkanı buldu. Bu yıl 8'inci yaşını kutlayan Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali öncesinde düzenlenen ücretsiz Çocuk Şöleni, Zer'an Sanat, Çocuk Diyarı Film Festivali ve Çankaya Belediyesi destekleriyle hazırlandı. Festival ve Çocuk Şöleni ile çocuklara küçük yaşta sinema sevgisini aşılamak ve sanata farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Birbirinden renkli etkinlikler

Genç yeteneklerin hazırladığı "Ah Şu Çocuklar" adlı tiyatro gösterisiyle başlayan Çocuk Şöleni, Zer'an Sanat imzası taşıyan modern dans gösterisi ile devam etti. Ardından yine Zer'an Sanat grubu kursiyerlerinden minik kemanist Elif Korkmaz, keman dinletisiyle beğeni topladı. Programın sonunda ise Zer Zer Çocuk Müzik Grubu, eğlenceli şarkılarını çocuklarla birlikte söyledi. Palyaço ile sahnede dans eden çocukların eğlencesine ebeveynleri de eşlik etti. Şölen kapsamında sanat merkezinin fuaye alanında yüz boyama etkinliği düzenlendi. Birbirinden renkli karakterlere dönüşen çocuklar oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

"Uçurtma Çocuk" kitabının yazarı Meriç Bardakçı ile "Uykusu Kaçan Orman" ve "Limonkent'in Kahramanları" kitaplarının yazarı Gökçen Zorcu da program boyunca sevilen kitaplarını çocuklar için imzaladı.