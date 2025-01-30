Çankaya Belediyesi'nden Sağlıklı Yaş Alma Seminerleri

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin Baharevleri, sağlıklı yaş alma seminerleri düzenlemeyi sürdürüyor. Belediye bünyesindeki beş Baharevi'nde ağız ve diş sağlığından ruh sağlığına kadar birçok konuda uzmanlarca bilgilendirme yapılıyor.

Çankaya Belediyesi, yaş almış vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla Baharevleri'nde düzenlediği seminerlere devam ediyor. Baharevleri bünyesinde, sağlıklı beslenme, stres yönetimi, göz hastalıkları, Alzheimer, diyabet, obezite gibi birçok farklı konuda uzmanlar tarafından bilgi veriliyor.

Ayrancı Baharevi, Cebeci Baharevi, Sokullu Baharevi, Mutlukent Baharevi ve Çayyolu Baharevi'nde düzenlenen seminerlerde, katılımcılara zaman zaman işitme testi, göz muayenesi, şeker ve tansiyon ölçümü de yapılıyor. Ayrıca, toplumsal cinsiyet, aile ilişkileri, kadın hakları, engelli hakları gibi sosyal konularda da bilgilendirme yapılıyor.