Çankaya Belediyesi'nden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 2024-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) kapsamında "Belediyelerde Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması" başlıklı bir eğitim düzenledi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen eğitime Çankaya Belediyesi'nin iç paydaşlarından oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu üyeleri katıldı.

Çankaya Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde 2024-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) çalışmalarına devam ediyor. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı kapsamında oluşturulan YEEP kapsamında iç paydaş toplantısı düzenleyen Belediye, "Belediyelerde Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması" başlıklı bir eğitim gerçekleştirdi. Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu'nda düzenlenen eğitime Çankaya Belediyesi'nin iç paydaşlarından oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu üyeleri katıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını Belediye Başkan Yardımcısı Tutku Kurt Bayyurt yaptı. Ardından bağımsız psikolog Zehra Tosun tarafından iki oturum şeklinde verilen eğitimin ilk oturumunda, toplumsal cinsiyet tanımı üzerinden kadının maruz kaldığı ayrımcılıklar değerlendirildi. İkinci oturumda ise pozitif ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin belediye hizmetlerine nasıl entegre edilebileceği üzerinde durularak anaakımlaştırma kavramı ele alındı.

Yerel yönetimlere vizyon oluşturuluyor

2024-2028 YEEP çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla, kadınların yaygın eğitime katılımını arttırmak, istihdama ve yerel karar alma süreçlerine eşit katılımını sağlamak, barınma ve kentsel hizmetlerden eşit bir biçimde yararlanması, sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. İç paydaş eğitimiyle ise bu bağlamda Çankaya bölgesi merkezli sorunların ve çözüm önerilerinin neler olabileceğine ilişkin yeni bir bakış açısı oluşturmak amaçlanıyor.