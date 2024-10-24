Çankaya Belediyesi\'nden Ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti

Güncel

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Evde Sağlık hizmeti ile sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumda olan ilçe sakinlerinin birinci basamak sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Evde Sağlık hizmetini ücretsiz1 sağlayan Çankaya Belediyesi, son 6 ayda bin 730 vatandaşın evine kadar sağlık hizmeti götürdü. Pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri sağlayan Belediye, ambulansla nakil hizmeti de veriyor.

Belediye sağlık ekipleri, yaş sınırı olmaksızın hasta ve engelli vatandaşlar ile 65 yaş üstü ve ekonomik yoksunluk nedeniyle sağlık kuruluşlarına gidemeyecek Çankayalılara tüm yıl boyunca hafta içi Evde Sağlık hizmeti veriyor. Mesai saatleri dışında akşam da hizmet veren ekipler, hastaların farklı şikayetleri konusunda destek vererek ilgili duruma göre tam teşekküllü hastanelere yönlendiriyor.

Evde Sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, 458 89 00/1179 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunabilecek.