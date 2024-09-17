Çankaya Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Akşam Yemeği Desteği - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Akşam Yemeği Desteği

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Çankaya Belediyesi, Ankara'daki üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz akşam yemeği uygulamasını yeniden başlattı. Başkan Hüseyin Can Güner, gençlerin sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılamak için bu uygulamanın önemine dikkat çekti.

17.09.2024 10:41  Güncelleme: 11:39
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin Ankara'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz akşam yemeği uygulaması, tatil döneminin ardından yeniden başladı.

Çankaya Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik sürdürdüğü ücretsiz akşam yemeği uygulaması yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, artan maliyetler nedeniyle öğrencilerin yeterli ve sağlıklı beslenemediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

" Türkiye'nin dört bir yanından genç arkadaşlarımız, Çankayamızda üniversite eğitimi alıyor. Ne yazık ki pek çok öğrenci, yüksek gıda enflasyonu sebebiyle sağlıklı ve yeterli beslenme ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Gençlik Sofrası uygulamamız kapsamında ücretsiz akşam yemeği ile üniversitelilerin hayat yüküne omuz veriyor, ailelerin hane bütçesine destek oluyoruz."

Başkan Güner, üniversite öğrencilerine seslenerek, hafta içi her gün akşam yemeğine davet ederek, "Genç kardeşim, Çankaya senin ilçen, bu sofrada hep yerin var" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Akşam Yemeği Desteği - Son Dakika

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