Çankaya Belediyesi Parklarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Parklarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Çankaya Belediyesi, ilçedeki parklarda gerçekleştirdiği kapsamlı bakım ve temizlik çalışmalarıyla vatandaşların daha kaliteli ve sağlıklı bir çevrede vakit geçirmelerine katkı sağlıyor.

29.08.2024 10:47
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, ilçedeki parklarda gerçekleştirdiği kapsamlı bakım ve temizlik çalışmalarıyla vatandaşların daha kaliteli ve sağlıklı bir çevrede vakit geçirmelerine katkı sağlıyor. Özellikle yaz sezonunda yoğun ilgi gören parklar, belirli bir program dahilinde düzenli olarak temizlenip bakıma alınıyor.

Çankaya Belediyesi, ilçedeki parkların bakımını ve onarımını sürdürüyor. Çim biçme ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra yeşil alanların çevre düzenlemeleri ve havuzlu parkların temizlik faaliyetlerine de önem veriliyor. Son olarak, İsmet İnönü Parkı'ndaki biyolojik gölet ile Anıt Park'taki süs havuzunun temizliği ve bakımı tamamlandı. İlçenin 3 milyon 240 bin metrekarelik park alanında dönemsel bakım ve yenileme ilemleriyle vatandaşların sağlıklı ve estetik bir çevrede sosyalleşmeleri hedefleniyor. Yeşil alan dokusunu koruyarak vatandaşların parklarda keyifli vakit geçirmelerini sağlayan Belediye, kent estetiğine de büyük önem veriyor.

Ekipler, her gün farklı parklarda temizlik ve bakım faaliyetlerini sürdürürken, tesislerin ve kültür merkezlerinin bahçelerine de özen gösteriyor. Ayrıca, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin peyzaj düzenlemesiyle de ziyaretçilere daha güzel bir ortam sunulması sağlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Parklarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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