Çankaya Belediyesi Parkları Yaz Aylarına Hazırlıyor

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, ilçe genelindeki parkları, vatandaşların yaz aylarındaki kullanımına hazırlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle son dönemde etkili olan yoğun yağışın ardından hızla uzayan yabani otlar ve çimler, belediye ekipleri tarafından programlı şekilde biçiliyor ve temizleniyor.

Çankaya Belediyesi, parkları vatandaşların kullanımına hazırlamak amacıyla yoğun yağışla büyüyen çim ve yabani otları programlı şekilde temizliyor. Havanın ısınmasıyla birlikte vatandaşların parklarda daha çok vakit geçireceğini göz önünde bulunduran Çankaya Belediyesi, yeşil alan bakım çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda ilçedeki parklar, dinlenmek, yürüyüş yapmak ve sosyal etkinlikler düzenlemek isteyen vatandaşlar için konforlu hale getiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çim biçme faaliyetleri, yabani ot temizliğiyle birlikte eş zamanlı şekilde sürdürülüyor. Belediye, hem görsel estetik hem de çevresel hijyen açısından bu çalışmaların önemine dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda yürütülen bakım çalışmalarıyla, vatandaşların parkları güvenli ve keyifli bir şekilde kullanması hedefleniyor.

Parkların bakımı kadar korunmasının da önemli olduğuna vurgu yapan Çankaya Belediyesi, kamusal alanların temiz kullanılmasının önemine dikkat çekiyor. Belediye'nin düzenli olarak sürdürdüğü bakım çalışmalarının uzun ömürlü olması için yeşil alanların birlikte korunması gerektiği ve bu konuda duyarlı olunmasının, temiz ve yeşil bir çevreye büyük bir katkı sunacağı vurgulandı.