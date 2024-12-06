Çankaya Belediyesi, Türkan Saylan Belgeselinin Ankara Prömiyerini Gerçekleştirdi

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Özlem Özdemir'in "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" belgeselini, Başkentlilerle buluşturdu. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılan Ankara prömiyerine çok sayıda sanatsever katıldı.

Çankaya Belediyesi, "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" belgeselini Başkentli sanatseverlerle buluşturdu. Yapım, senaryo ve seslendirmesi Özlem Özdemir tarafından hazırlanan belgesel, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Ankara prömiyerini gerçekleştirdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) destekleriyle hazırlanan belgeselin yönetmenliğini ise Gülay Ayyıldız Yiğitcan yaptı.

Gösterimin ardından yapılan söyleşide Türkan Saylan'ın dünyaca tanınması gereken bir isim olduğunun altını çizen Özlem Özdemir, belgesele ilişkin şunları söyledi:

"Bu zamana kadar onunla ilgili yapılan diğer çalışmalarda daima Türkan Saylan ve ÇYDD birlikte anlatılmış olup, Saylan'ın kişiliği, bu başarılara imza atan bir kadın olarak yaşadıkları atlanmış. Bu belgeselde, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi için çabalayan bir bilim insanının bir kadın olarak yaşamı ele alınıyor. Ayrıca siyasi nedenlerle yıpratılan Türkan Saylan adının, tertemiz bir şekilde gençlere hatta dünyadaki insanlara ulaşması ve örnek alınacak bir bilim insanı olarak yaşatılması bu projedeki en önemli amaçtı. Fikirden yapım aşamasına kadar heyecanımı paylaşan ve yapımının destekçisi olan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'e bir kez daha teşekkür ederim. Filmin yönetmenliğini üstlenerek şahane bir işe imza atan ve desteğine minnet borçlu olduğum yönetmenim Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın hakkı ödenmez. İki kadın güçlerimizi birleştirdik ve kendi olanaklarımızla Türkan Saylan'a yakışan bir belgesel ortaya çıkardık. Ne mutlu ki benim etrafımda da Cumhuriyet'i yükselten kadınlar var ve birlikte bizim hikayelerimizi yazıyoruz."

Belgeselin Anadolu'nun her köşesinde izlenmesini dilediğini aktaran Özdemir, "Belgeselin Ankaralılarla buluşmuş olmasından dolayı heyecan duyuyorum. Bu imkanı sağlayan Çankaya Belediyesi ve Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğü ekibine çok teşekkür ederim" dedi.