Çankaya Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık desteği vermeye başladı.

Çankaya Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ilçeli öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

Uzman rehber öğretmenler tarafından yürütülen ücretsiz danışmanlık hizmeti, tercih dönemi boyunca devam edecek. Üniversite adayları, aldıkları puana göre en doğru tercih listesini oluşturmalarında destek almak için 458 89 00/1841 numaralı hat üzerinden randevu alarak hizmetten yararlanabilecek.

Yaklaşık 500 öğrenciye danışmanlık hizmeti vermeyi planlayan Çankaya Belediyesi, hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde öğrencilerin üniversite tercihlerine rehberlik edecek.