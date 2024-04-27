Çankaya Belediyesi Yaz Aylarına Hazırlık Yapıyor

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ilçede yer alan parkları bakıma aldı. Parklarda çim biçme, budama, ilaçlama ve donatıların bakım onarım çalışmaları sürüyor.

Çankaya'nın 123 mahallesinde bulunan parklar, belediye ekiplerinin çalışmaları ile yaz aylarına hazır hale getiriyor.

Ekipler, çim biçme, kuruyan ağaç dallarını kesme, büyüyen yabani otları temizleme ve ilaçlama işlemlerini koordineli olarak sürdürüyor.

Yeşil alan dokusunu koruma ve artırma hedefiyle hareket eden Çankaya Belediyesi, parklarda dönemsel olarak farklı bakım ve yenileme çalışmaları yapıyor.