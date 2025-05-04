Çankaya'da 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası Heyecanı Başladı - Son Dakika
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Çankaya'da 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası Heyecanı Başladı

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası, Şenol Güneş Spor Parkı'nda başladı. 18 yaş üstü 8 takım, 4 hafta sürecek mücadelede şampiyonluk için kıyasıya rekabet edecek. Final maçı 18 Mayıs'ta gerçekleşecek.

04.05.2025 15:02  Güncelleme: 16:57
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası" başladı. Şenol Güneş Spor Parkı'nda start alan turnuvada gençler galibiyet için ter döktü.

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası" başladı. 18 yaşından büyük oyunculardan oluşan 8 takım, 4 hafta sürecek mücadelenin sonunda şampiyonluğa gidebilmek için top koşturdu.  Şenol Güneş Spor Parkı'nda gerçekleşen maçlarda oyuncular, takımlarını finale taşımak için rekabet etti. Müsabakaları Çankaya Belediyesi çalışanlarından Türkiye Futbol Federasyonu lisanslı hakemi Vedat Hoşnam yönetti. 3 Mayıs'ta oynanan Seyran City ile Kars Vakas maçı 4-2'lik skorla Seyran City lehine biterken MSA Spor ve Su Kent Spor mücadelesinde MSA Spor rakibini 9-2 mağlup etti. Turnuvaya katılan, Küçükesat FC Spor, Çankaya Gücü Spor, Çağdaş Gençlik Spor ve Bilkent Spor takımlarının karşılaşma sonuçları 18 Mayıs'ta oynanacak final takımlarını belirleyecek.

Turnuvanın yarı final mücadeleleri 10-11 Mayıs günlerinde oynanacak. Turnuvanın final maçı ise 18 Mayıs'ta yine Şenol Güneş Spor Parkı'nda gerçekleştirilecek. Şampiyon takıma kupa ve maddi ödül takdim edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya'da 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası Heyecanı Başladı - Son Dakika

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