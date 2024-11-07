Çankaya'da 2024 Güz Dönemi Tarım Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Çankaya'da 2024 Güz Dönemi Tarım Eğitimi Başladı

Çankaya Belediyesi, Kent ve Tarım Hobi Evleri'nde 2024 güz dönemi eğitimlerine başladı. Eğitmenler, katılımcılara sebze ve meyve yetiştiriciliği ile tarımın temel bilgilerini aktarıyor.

07.11.2024 10:13  Güncelleme: 11:18
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Kent ve Tarım Hobi Evleri'nde 2024 güz dönemi eğitimleri başladı. Temel sebze ve meyve yetiştiriciliği ile tarım alanında genel bilgilerin verildiği eğitimler, Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evleri'ndeki tadilat dolayısıyla Çayyolu Hizmet Binası ve Karapınar Çankaya Evi'nde yapılıyor.

Çankaya Belediyesi Kent ve Tarım Hobi Evleri'nde 2024 güz dönemi eğitimleri başladı. Çankaya Belediyesi Çayyolu Hizmet Binası ve Karapınar Çankaya Evi'nde ücretsiz verilen eğitimlerde vatandaşlara temel sebze ve meyve yetiştiriciliği ile tarım alanında genel bilgiler aktarılıyor.

Yerel tohumun önemi, sebzelerin bakımı ve bitki hastalıklarının yanı sıra aşılama ve kompost yapımı konularının anlatıldığı eğitimlerde katılımcılar uzman eğitmenler tarafından aldıkları teorik bilgileri hem Belediye'nin Kent ve Tarım Hobi Evleri'nde hem de kendi bahçelerinde pratiğe dönüştürme imkanı buluyor.

Kış aylarına girilmesiyle birlikte kışlık bitkilerin ekimi, yetiştirilmesi konularında derslerin yoğunluk kazandığı eğitimlerde katılımcılar, ıspanak, pırasa ve soğan yetiştiriciliğinin püf noktalarını ayrıntılarıyla öğrendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya'da 2024 Güz Dönemi Tarım Eğitimi Başladı - Son Dakika

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