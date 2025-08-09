Çankaya'da Çalılık Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çiğdem Mahallesi yakınlarındaki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çamlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
