Çankaya\'da Cinayet: Saldırgan Yakalandı

Güncel

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 12 Haziran 2024 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bir spor salonunda meydana gelen cinayet olayı ile ilgili paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Silahlı saldırı olayını gerçekleştiren F.S. isimli şahıs olaydan hemen sonra suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Adli mercilere sevk edilen şahıs 13 Haziran 2024 günü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

ANKARA,