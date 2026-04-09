Çankaya'da Suyun Önemi ve Karbon Ayak İzi Konuşuldu

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dijital Temizlik" ile "Su ve Doğal Kaynakların Verimli Kullanımı" başlıklı seminerler yoğun katılımla gerçekleşti.

Çankaya Belediyesi, sürdürülebilir gelecek hedefi doğrultusunda farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Dijital Temizlik" ile "Su ve Doğal Kaynakların Verimli Kullanımı" başlıklı seminerler yoğun katılımla gerçekleşti. Ümitköy ve Karapınar Çankaya Evleri'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, dijital dünyanın çevresel etkileri ele alındı. Uzmanlar, gereksiz veri depolamanın enerji tüketimini artırdığına dikkat çekerken, dijital temizlik alışkanlıklarının karbon ayak izini azaltmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Seminerlerin ikinci bölümünde ise suyun önemi ön plana çıktı. Katılımcılara, su tasarrufu yöntemleri, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Günlük yaşamda kolaylıkla uygulanabilecek pratik öneriler paylaşılırken, bireysel farkındalığın toplumsal dönüşümdeki etkisine dikkat çekildi.