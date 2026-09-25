Çankaya\'da Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, 94. Dil Bayramı\'nda son konuşmasını yaptı

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Dil Bayramı'nın 94'üncü yılı nedeniyle düzenlenen törene gönderdiği mesajında, "Cumhuriyet tarihi, aynı zamanda aydınlanmanın ve büyük devrimlerin tarihidir. Medeni Kanun'dan seçme ve seçilme hakkına, şapka devriminden ölçü birimlerine kadar her adım çağdaş bir devletin temellerini örmüştür. Kuşkusuz bu adımların en yaşamsalı, en köklüsü Dil Devrimi'dir. En dipteki okuma yazma seviyesinden, cumhuriyet değerlerinin kavranıp dünyaya anlatılmasına ve bugüne kadar yaşatılmasına uzanan bu yolda Dil Devrimi'ne çok şey borçluyuz" ifadesini kullandı.

Dil Derneği tarafından Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen 94. Dil Bayramı İzlencesi'nin açılışında konuşan Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, 27 Eylül'de yapılacak Dil Derneği Genel Kurulu'nda yeniden aday olmayacağını belirterek, Dernek Başkanı olarak son konuşmasını yaptığını söyledi. Özel, "İnsan hangi coğrafyada hangi dile doğacağını bilemez. Demokratik ülkelerin birkaçı dışında hemen hemen hepsinde resmi dil vardır. Dil konusunda artık bilim insanları konuşmalı, siyasetçiler dil konusunda bu kadar çok konuşmamalı. Barış sözcüğünü kalkan ederek, dil bu kadar siyasallaştırılmamalıdır. Temel ilkemiz 'Yurtta barış, dünyada barış'" ifadesini kullandı.

2007 yılında cumhurbaşkanının değişmesinin ardından, Atatürkçü dernekler içinde en büyük yıkıma uğrayan derneklerden biri olduklarını ileri süren Özel, "Dil devrimi olmasa Milli Eğitim Bakanı, Diyanet destekli Türkiye yüzyılı maarif modeli programını yazdıramazdı. Ülkemizde genelgelerle yasaklanan tek dil, Türkçe'dir" dedi. Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un derneklerinin üyesi olduğunu belirtirken, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de hapsedildiğini ifade etti.

Özel, "Dilde düğümlenen çelişkiler içindeyiz.Terör örgütünün başı kurucu lider, iki yıldır aile boyu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu asrın suç lideri" diye konuştu. Özel, bayramı Aziz Nesin'e adadıklarını kaydederek, katılımcılara "Çocuklarınıza Aziz Nesin'in kitaplarını okutun" çağrısında bulundu.

HUKUK VE ADALET TECELLİ EDECEK

Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in programa gönderdiği mesajını okudu. Güner, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihi, aynı zamanda aydınlanmanın ve büyük devrimlerin tarihidir. Medeni Kanun'dan seçme ve seçilme hakkına, şapka devriminden ölçü birimlerine kadar her adım çağdaş bir devletin temellerini örmüştür. Kuşkusuz bu adımların en yaşamsalı, en köklüsü Dil Devrimi'dir. 1 Kasım 1928 Harf Devrimi'yle başlayan, Türk Dil Kurumu'nun kuruluşuyla kök salan, 26 Eylül 1932'de toplanan 1. Türk Dili Kurultayı ile ilerleyen bu büyük aydınlanma yürüyüşünün bugün 94'üncü yılına ulaşmasının onurunu yaşıyoruz. Bir milletin okuduğunu anlaması, anladığını kavraması ve kavradığını özgürce anlatabilmesi, her gelişmenin başında gelir. En dipteki okuma yazma seviyesinden, cumhuriyet değerlerinin kavranıp dünyaya anlatılmasına ve bugüne kadar yaşatılmasına uzanan bu yolda Dil Devrimi'ne çok şey borçluyuz. 12 Eylül karanlığının ardından Atatürk'ün mirası olan Türk Dil Kurumu'nun özünü savunarak bu karanlığa ışık tutan Dil Derneği'ne ve tüm dil neferlerine daima minnet duyuyoruz. 1987'den bu yana Dil Derneği'nin evi olan Çankaya'da Türk dilinin onurunu koruma iradesi tavizsiz sürdürülmektedir. Bugün fiziken aranızda bulunamamaktan, Çankaya'nın kültür ortamında bu coşkuyu sizlerle yan yana paylaşamamaktan derin bir üzüntü duymaktayım. İçimde bulunduğum koşullar bedenen bir arada olmaya engel teşkil etse de, düşüncelerin, inançların ve cumhuriyet ideallerinin duvarlarla sınırlanamayacağı bilinmelidir. Hukukun ve adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine, cumhuriyetin kalbi Çankaya'da yeniden özgür günlerde ve aydınlık meydanlarda buluşacağımıza olan inancım tamdır."

Güler de konuşmasında, Dil Devrimi'nin 94'üncü yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, "Dil Devrimi, aklın, bilimin ve özgür düşüncenin toplumun her kesimine ulaşmasını sağlayan cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından biridir. Dilimiz Türkçe, tarihimizin, birliğimizin, ortak belleğimizin ve ulusal kimliğimizin en sağlam kalesidir. Biliyoruz ki dilini geliştiren, koruyan ve zenginleştiren toplumlar, bağımsızlıklarını da geleceğe taşıyabilirler" ifadesini kullandı.