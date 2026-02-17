Çankaya'da Ramazan Öncesi İbadethane Temizliği

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ilçede bulunan ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçe genelindeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, camileri ilk teravih namazı öncesinde hijyenik ve güvenli şekilde ibadete hazır hale getirdi.

Çankaya Belediyesi, ramazan ayında vatandaşların ortak kullanım alanlarının başında gelen ibadethanelerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri 124 mahallede yer alan tüm ibadethaneleri detaylıca temizledi.

Çalışmalar kapsamında halılar yıkanıyor ve süpürülüyor, ayakkabılıklar ve ortak temas alanları hijyen kurallarına uygun şekilde temizleniyor.

Temizlik çalışmaları ramazan boyunca sürecek

Vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, ramazan ayı boyunca da temizlik faaliyetlerine periyodik devam edecek. Özellikle teravih namazları ve yoğun katılımın olduğu günler öncesinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle gerçekleştirileceği belirtildi.

Ramazan ayının manevi atmosferine yakışır bir ortam oluşturmayı hedefleyen Çankaya Belediyesi, tüm birimleriyle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarını tamamlayan belediyenin vatandaşların ramazan ayını huzurlu, sağlıklı ve güvenli şekilde geçirmesi için hizmetlerine devam edeceği belirtildi.