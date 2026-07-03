Çankaya\'da Satış Ofisinde Yangın

Kadircan GÜLER-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA, - ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir satış ofisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki bir satış ofisinde çıktı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangın, satış ofisinde hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.