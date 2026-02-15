Çankaya'da Taksi Kazası: Şoför Kaçtı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde taksinin park halindeki otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası aracıyla kaçan taksi şoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaza, dün Birlik Mahallesi 413'üncü Sokak'ta meydana geldi. 06 T 7111 plakalı taksinin şoförü, Mustafa Tece'ye ait park halindeki 42 ACL 531 plakalı otomobile çarpıp, kaçtı. Kaza, yol üzerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Tece, kaza anına ilişkin görüntülerle birlikte polise başvurdu. Mustafa Tece, taksi şoförü hakkında şikayetçi olacağını bildirdi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
