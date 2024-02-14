Çankaya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çankaya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Çankaya\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Hacıyolu Sokak'ta sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 EZ 1533 plakalı otomobil ile 42 Y 2538 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

14.02.2024 02:35
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Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıyolu Sokak'ta sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 EZ 1533 plakalı otomobil ile 42 Y 2538 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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