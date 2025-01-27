Çankaya'da Yeni Kafeterya: Çankafe Açıldı

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek ve daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla uygun fiyatlarla Başkentlileri konuk edecek Çankafe'yi hizmete açtı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, zincir kafelerde tüketilen ürünleri aynı kalitede yarı fiyatına ve üçte bir fiyatına yurttaşlarla buluşturduklarının altını çizdi.

Çankaya Belediyesi, halkın ihtiyaçlarına cevap vermek ve daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla önemli bir projeye daha imza attı. Daha önce özel bir işletme olan ve uzun zamandır kullanılmayan tesis, kapsamlı bir yenileme çalışmasının ardından belediyeye ait bir kafeteryaya dönüştürüldü. Çankaya Belediye Başkanlığı Binası'nın Sakarya Caddesi tarafında Başkentlilerin hizmetine sunulan Çankafe, lezzetli ve uygun fiyatlı menüsüyle dikkat çekiyor.

Çankafe'nin uygun fiyatlarla hizmete açıldığını duyuran Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Hem genç arkadaşlarımızın, üniversiteli arkadaşlarımızın hem de Kızılay'a gelip de vakit geçiren her ilçeden yurttaşımızın yoğun olarak kullandığı bir mekanı oldu. Daha önce özel bir işletmede kirada olan tesisimizi yenileyerek kendi belediye tesisimiz olarak yurttaşlarımızın hizmetine açtık. Dışarıda, piyasada, zincir kafelerde yaygın olarak gençlerin ve öğrencilerin uğrak mekanı olan zincir kafelerde tüketilen ürünleri aynı kalitede yarı fiyatına, üçte bir fiyatına yurttaşlarımızla burada buluşturuyoruz. Çankafe'nin özel bir ilgi ve memnuniyetle de karşılandığını belirtmek isterim. Tüm yurttaşlarımızı Çankaya'dan olsun olmasın herkesi Çankafe'ye bekliyoruz. Bu modeli ilçemizin farklı bölgelerinde de yaygınlaştırarak sürdüreceğiz" dedi.

Çankafe, her gün 08.00-22.00 saatleri arasında vatandaşlara sıcak bir ortamda keyifli zaman geçirme imkanı sağlıyor. Tesis, hem sabah kahvaltısı yapmak isteyenler için hem de öğle ve akşam saatlerinde uygun fiyatlarla lezzetli seçenekler sunuyor. Çankafe, modern tasarımı ve samimi atmosferiyle de, konuklarına huzurlu bir dinlenme alanı sunmayı amaçlıyor.

Sağlıklı ve lezzetli seçenekler

Çankaya Belediyesi, halkın rahatlıkla erişebileceği Çankafe ile halkın sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmayı hedefliyor. Çankafe'nin menüsü, hem sağlıklı hem de damak tadına hitap eden zengin seçenekler içeriyor. Günün her saatine uygun çeşitli yiyecekler ve içecekler, misafirlerin beklentilerini karşılayacak şekilde özenle seçildi. Çankaya Belediye Başkanlık Binası'nın Sakarya Caddesi tarafında alt katında bulunan Çankafe, belediyeye gelen ziyaretçilere de kolay erişim imkanı sağlıyor.