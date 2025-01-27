Çankaya'da Yeni Kafeterya: Çankafe Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya'da Yeni Kafeterya: Çankafe Açıldı

Geniş Video İzle

Çankaya Belediyesi, uygun fiyatlarla kaliteli hizmet sunan Çankafe'yi hizmete açtı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Çankafe'nin zincir kafelerdeki ürünlerin yarı fiyatına sunulduğunu belirtti. Kafeterya, modern tasarımı ve zengin menüsü ile vatandaşlara huzurlu bir dinlenme alanı sağlamayı amaçlıyor.

27.01.2025 10:24  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek ve daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla uygun fiyatlarla Başkentlileri konuk edecek Çankafe'yi hizmete açtı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, zincir kafelerde tüketilen ürünleri aynı kalitede yarı fiyatına ve üçte bir fiyatına yurttaşlarla buluşturduklarının altını çizdi.

Çankaya Belediyesi, halkın ihtiyaçlarına cevap vermek ve daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla önemli bir projeye daha imza attı. Daha önce özel bir işletme olan ve uzun zamandır kullanılmayan tesis, kapsamlı bir yenileme çalışmasının ardından belediyeye ait bir kafeteryaya dönüştürüldü. Çankaya Belediye Başkanlığı Binası'nın Sakarya Caddesi tarafında Başkentlilerin hizmetine sunulan Çankafe, lezzetli ve uygun fiyatlı menüsüyle dikkat çekiyor.

Çankafe'nin uygun fiyatlarla hizmete açıldığını duyuran Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Hem genç arkadaşlarımızın, üniversiteli arkadaşlarımızın hem de Kızılay'a gelip de vakit geçiren her ilçeden yurttaşımızın yoğun olarak kullandığı bir mekanı oldu. Daha önce özel bir işletmede kirada olan tesisimizi yenileyerek kendi belediye tesisimiz olarak yurttaşlarımızın hizmetine açtık. Dışarıda, piyasada, zincir kafelerde yaygın olarak gençlerin ve öğrencilerin uğrak mekanı olan zincir kafelerde tüketilen ürünleri aynı kalitede yarı fiyatına, üçte bir fiyatına yurttaşlarımızla burada buluşturuyoruz. Çankafe'nin özel bir ilgi ve memnuniyetle de karşılandığını belirtmek isterim. Tüm yurttaşlarımızı Çankaya'dan olsun olmasın herkesi Çankafe'ye bekliyoruz. Bu modeli ilçemizin farklı bölgelerinde de yaygınlaştırarak sürdüreceğiz" dedi.

Çankafe, her gün 08.00-22.00 saatleri arasında vatandaşlara sıcak bir ortamda keyifli zaman geçirme imkanı sağlıyor. Tesis, hem sabah kahvaltısı yapmak isteyenler için hem de öğle ve akşam saatlerinde uygun fiyatlarla lezzetli seçenekler sunuyor. Çankafe, modern tasarımı ve samimi atmosferiyle de, konuklarına huzurlu bir dinlenme alanı sunmayı amaçlıyor.

Sağlıklı ve lezzetli seçenekler

Çankaya Belediyesi, halkın rahatlıkla erişebileceği Çankafe ile halkın sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmayı hedefliyor. Çankafe'nin menüsü, hem sağlıklı hem de damak tadına hitap eden zengin seçenekler içeriyor. Günün her saatine uygun çeşitli yiyecekler ve içecekler, misafirlerin beklentilerini karşılayacak şekilde özenle seçildi. Çankaya Belediye Başkanlık Binası'nın Sakarya Caddesi tarafında alt katında bulunan Çankafe, belediyeye gelen ziyaretçilere de kolay erişim imkanı sağlıyor.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Hüseyin Can Güner, Yerel Haberler, Gastronomi, Belediye, Çankaya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya'da Yeni Kafeterya: Çankafe Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:59 İstanbul Valiliği’nden kamu kurumlarına ’Cuma namazı’ uyarısı İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
11:42 Satılmış Büyükcanayakın’ın ismini veren İmamoğlu’na jet soruşturma Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma
11:41 Yozgat Belediye Başkanı’nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı
19:57 Doktorun itirafları kan dondurdu Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum Doktorun itirafları kan dondurdu! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum
19:50 MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’a gitti MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti
19:32 Müzede Hırsızlık: 2500 Yıllık Eser Çalındı Müzede Hırsızlık: 2500 Yıllık Eser Çalındı
19:31 Biden durdu, Trump izin verdi Gelir gelmez İsrail’e sevkiyat yaptı Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail'e sevkiyat yaptı
19:28 Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı
19:17 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan ortalığı karıştıracak “Yapı“ ve Galatasaray sözleri Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak "Yapı" ve Galatasaray sözleri
19:07 Ali Babacan, DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 15:00:27. #1.11#
SON DAKİKA: Çankaya'da Yeni Kafeterya: Çankafe Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.