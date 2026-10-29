Çankaya Dikmen\'de doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 787'nci Sokak'ta bulunan bir binadaki dairede henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama sırasında evde kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.