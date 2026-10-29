Çankaya Dikmen'de doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çankaya Dikmen'de doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankaya Dikmen\'de doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Dikmen'de bir apartman dairesinde bilinmeyen nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi ve yangın çıktı. İtfaiyeyle söndürülen yangında dairede maddi hasar oluştu, evde kimse olmadığı için yaralanan olmadı; patlamanın nedeni araştırılıyor.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 787'nci Sokak'ta bulunan bir binadaki dairede henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama sırasında evde kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
ÇankayaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı 5 kişi hayatını kaybetti Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi
20:23
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon Liderlerle yemekteyken aradı
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon! Liderlerle yemekteyken aradı
19:16
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
18:08
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
18:07
Kapadokya’daki peribacası faciasında can kaybı 3’e çıktı
Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 20:32:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Çankaya Dikmen'de doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android