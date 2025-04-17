Çankaya Evi Müzik Kursiyerleri Konser Serisine Başladı

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Çankaya Evi müzik kursiyerlerinin hazırladığı konser serisi başladı. İlk olarak Zübeyde Hanım ve Kırkkonaklar Çankaya Evi müzik kursiyerlerinden oluşan ritim grubu, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Başkentlilerle buluştu. Türküler, deyişler ve halaylar eşliğinde gerçekleşen konser büyük ilgi gördü.

Çankaya Belediyesi'nin Zübeyde Hanım ve Kırkkonaklar Çankaya Evi müzik kursiyerlerinden oluşan ritim grubu, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde konser verdi. Şef Sultan Karayünlü yönetimindeki ritim grubu, Başkentli sanatseverlerden tam not aldı. Bendir, def, ney ve saz eşliğinde türkü, deyiş ve halay performansı sergileyen gruba, izleyiciler de eşlik etti.

Çankaya Evi müzik kursiyerleri, 24 ve 25 Nisan 2025 tarihlerinde de ilçenin kültür merkezlerinde sahne alacak. Karapınar Çankaya Evi öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği konseri, 24 Nisan'da Yılmaz Güney Sahnesi'nde; Karapınar ve Nazım Hikmet Çankaya Evi kursiyerlerinin ritim konseri ise 25 Nisan'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak Çankayalılarla buluşacak.