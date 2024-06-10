Çankaya Evleri'nden Üreten Eller Pazarı

Güncel

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'ne bağlı Çankaya Evleri'nde yıl boyu eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri, 8-9 Haziran'da Uğur Mumcu Parkı'nda 'Üreten Eller Pazarı'nda görücüye çıktı. Satış stantları, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Çankaya Evleri'nde yıl boyu eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri, hafta sonu kurulan Üreten Eller Pazarı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu. Çukurambar Öğretmenler Caddesi'nde bulunan Uğur Mumcu Parkı'nda açılan stantlarda, kendi üretimini gelire dönüştürmek isteyen kursiyerler, takıdan dikişe, seramikten örgüye, deri çanta ve aksesuardan amigurumi oyuncaklara kadar ürettiği çok sayıda ve çeşitli ürünlerini satışa sundu. Tüm hafta sonu 260 kursiyerin stant kurduğu pazar, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

İleri dönüşüm standında çevre dostu ürünler

Belediye, verdiği eğitimle kursiyerlerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlarken, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularında da farkındalığı artıran projeler ortaya koyuyor. Atölyelerinde oluşturdukları ürünleri çevreye duyarlı bir vizyonla tasarlayan kursiyerler, eski veya kullanılmış malzemeleri de iyileştirerek değerlendiriyor. 'İleri Dönüşüm' olarak adlandırılan bu çalışmayla atık durumundaki malzemeler, geri dönüşerek yeni, işlevsel ve faydalı bir eşya haline getiriliyor. Üreten Eller Pazarı'nda kendi yaptıkları ileri dönüşüm çalışmalarını sergileyen kadınlar, maliyetsiz ve çevre dostu ürünlerin üretimi ve yaygınlaştırılmasını da teşvik ediyor.