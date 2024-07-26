Çankaya Belediyesi Deniz Gündüz Bakımevi öğrencileri 'Plastiksiz Temmuz' etkinliği düzenledi

Güncel

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Deniz Gündüz Bakımevi öğrencileri, "Plastiksiz Temmuz" etkinliği ile sürdürülebilir bir çevre için farkındalık yarattı.

Çankaya Belediyesi Deniz Gündüz Bakımevi bünyesinde eğitim alan 5 ve 6 yaş grubu 24 öğrenci, "Plastiksiz Temmuz" hareketi kapsamında bir etkinlik düzenledi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen etkinlikte Başkan Yardımcıları İrfan Alkan ve Aydın Özsoy da minikleri yalnız bırakmadı.

Çocuklar, dört masadan oluşan istasyonlarda yer alan plastik ürünleri sağlıklı materyallerle değiştirerek farkındalık yaratmayı amaçladı. Masalarda bulunan plastik dosyayı bez dosya ile plastik mutfak gereçlerini cam ürünlerle, plastik alışveriş çantasını bez torba ya da fileyle, plastik çamaşır mandallarını ise tahta mandallarla değiştiren çocuklar, sürdürülebilir bir çevre için sağlıklı ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımına dikkati çekti. Minikler, çalışmanın sonunda istasyonlardaki tek kullanımlık ürünleri Plastik Atık Kutusu'na atarak, plastikleri hayatlarından çıkardıklarını ve doğaya zarar vermedikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

"Plastiksiz Temmuz" hakkında

2011 yılında Avustralya'da çevre dostu bir hareket olarak ortaya çıkan Plastiksiz Temmuz (PlasticFreeJuly) hareketi, tek kullanımlık plastik ürünlerin miktarını azaltmayı ve yeniden kullanılabilir ürünlerin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.