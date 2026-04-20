Çankırı 2. Kitap Günleri Başladı

20.04.2026 16:16
Çankırı'da düzenlenen Kitap Günleri, kültürel yaşamı güçlendiriyor ve eğitimin önemine dikkat çekiyor.

Çankırı'da 6 gün sürecek "Çankırı 2. Kitap Günleri" başladı.

Atatürk Stadı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, şehrin kültürel hayatına anlam katan bu etkinliğin kitaplarla kurulan bağları daha da güçlendireceğine yürekten inandığını söyledi.

Kitapların insanın kendini tanımasının, dünyayı anlamasının ve ufkunu genişletmesinin en etkili yolu olduğunu belirten Çakırtaş, "Okumak sadece bilgi edinmek değil, aynı zamanda düşünmek, sorgulamak ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilmektir. Okuyan bireyler yetiştiren toplumlar her alanda daha güçlü, daha bilinçli ve daha müreffeh bir geleceğe yürürler. Bu yönüyle kitap aslında bir milletin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır. Eğitim ise bu sürecin temel taşıdır." diye konuştu.

Eğitim camiasında yaşanan olayların herkesi derinden etkilediğine dikkati çeken Çakırtaş, "Bu hadiseler bizlere bir kez daha göstermiştir ki eğitim yalnızca akademik başarıdan ibaret değildir. Eğitim aynı zamanda değerler kazandırma, sağduyulu bireyler yetiştirme ve toplumsal huzuru güçlendirme sürecidir. Bu noktada hepimize düşen görev, daha güçlü bir eğitim ortamı oluşturmak, çocuklarımıza sadece bilgi değil aynı zamanda değerler kazandırmaktır. Düzenlenen bu ve benzeri etkinliklerin de bu amaca hizmet edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'ya yeni öğretmenevi yapılacağı müjdesini verdi.

İkincisi gerçekleştirilen kitap günlerinin çok anlamlı olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Burada inşallah bir hafta boyunca ilimle, irfanla, hikmetle yoğrulmayı Cenabıhak nasip etsin. Çankırı aynı zamanda istiklalin kilit taşıdır. İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara hattı tarihe İstiklal Yolu olarak geçmiştir. İstiklal mücadelesinde insan ve silah sevkiyatının yapıldığı, Mehmet Akif Ersoy'un Ulu Cami'de cuma namazını kıldırıp hutbe verdikten sonra Kastamonu Nasrullah Camisi'nde Sebilürreşad Dergisi'ni çıkararak istikbale yönelik istiklalin temellerinin atıldığı çok önemli bir coğrafyadır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, şehrin kültürel hayatına değer katan organizasyonun paydaşı oldukları için gurur duyduklarını kaydetti.

Kızılay Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından etkinliğin düzenlenmesine destek verenlere plaket takdim edildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında şair ve yazar Nurullah Genç tarafından söyleşi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
