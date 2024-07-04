Çankırı Belediye Başkanı Merih Demiral'ı Tuz Festivali'ne Davet Etti - Son Dakika
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Çankırı Belediye Başkanı Merih Demiral'ı Tuz Festivali'ne Davet Etti

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, milli futbolcu Merih Demiral'ı 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenecek tuz futbolunda ilk vuruşu yapması için Çankırı'ya davet etti. Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demiral'ı tuzlu sahalarında bozkurtlarla karşılamaya tüm hemşehrilerin hazır olduğunu belirtti.

04.07.2024 20:55
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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, milli futbolcu Merih Demiral'ı 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenecek "tuz futbolunda ilk vuruşu yapmak üzere Çankırı'ya davet etti.

Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil sahaların bozkurt yürekli yiğidi, seni ağustos ayında düzenleyeceğimiz 3. Uluslararası Tuz Festivalindeki tuz futbolunda santra vuruşunu yapmaya tuzlu sahamıza davet ediyorum. Seni bozkurtlarla karşılamaya tüm hemşehrilerim hazırdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı Belediye Başkanı Merih Demiral'ı Tuz Festivali'ne Davet Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı Belediye Başkanı Merih Demiral'ı Tuz Festivali'ne Davet Etti - Son Dakika
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