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Çankırı Çocukları Koruma Derneği Başkanı Sibel Akça

Çankırı Çocukları Koruma Derneği'nin yeni başkanı Sibel Akça oldu. Akça, derneğin daha geniş kapsamlı bir şekilde ileriye ve iyiliğe taşınması amacını belirtti. Dernek, bugüne kadar birçok çocuk ve aileye yardımda bulunmuş ve yeni projelerle daha fazla aileye dokunmayı hedeflemektedir.

Çankırı Çocukları Koruma Derneği Başkanı Sibel Akça
25.12.2023 - 19:13,  Güncelleme: 19:14
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Çankırı Çocukları Koruma Derneği Başkanının Sibel Akça olduğu bildirildi.

Akça, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetim kuruluyla iki yıl önce açılan derneği daha geniş kapsamlı bir şekilde ileriye ve iyiliğe taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Derneğin kurulduğu günden bugüne çok sayıda çocuk ve ailelerine yardımda bulunduğunu aktaran Akça, "Okul forması, kırtasiye yardımı, kantin desteği, temel gıdalar, sağlık sektöründe maddi ve manevi desteklerimizi elimizden geldiğince temin etmeye çalıştık. Yeni projelerimizle daha çok aileye dokunabilme, ihtiyaçlarını giderebilme hedefindeyiz. Mutsuz, umutsuz, üzülen çocuklarımız kalmasın düşüncesiyle, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın yarınlara daha umutlu, daha mutlu ve özgüvenli olmaları en büyük arzumuzdur. Toplumsal yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi için kişi ve kuruluşlardan destek almak ve destek vermek amacındayız. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın eksikliklerini gidermeye, gücümüzün yettiğinin en iyisini yapmaya şeffaf ve hassasiyetle söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Çankırı, Çocuk, Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

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