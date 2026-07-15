Çankırı'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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Çankırı'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Çankırı\'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
15.07.2026 15:40
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Şabanözü Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Şehit Serhat Önder'in Bakırlı köyündeki anne ile babası ziyaret edildi.

Daha sonra şehidin kabrine gidilerek, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, Belediye Başkanı Faik Özcan, şehidin babası İsmet Önder ve beraberindekiler şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Anma programına Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Hamza Tüfekçi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Karababa, Kızılay Ankara Şube Başkan Vekili Fahri Balcı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Orta

Orta ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişiminde şehit olan Uhud Kadir Işık ile Erkan Er kabirleri başında dualarla anıldı.

Anma programı kapsamında Kalfat beldesindeki Hatipler Camisi'nde mevlit okutuldu, ardından dua edildi.

Daha sonra şehit Uhud Kadir Işık'ın kabri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

Program, Karaağaç köyünde bulunan şehit Erkan Er'in kabrinin ziyaret edilmesi ve burada yapılan duanın ardından sona erdi.

Programa Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, belde belediye başkanları, kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Korgun

Korgun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit komiser Veysel Çirişlioğlu'nun kabri ziyaret edildi.

Ziyarette, kabir başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Murat Selci tarafından dua edildi.

Programa Kaymakam Hasan Budak, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ege Berk Karadeniz, İlçe Emniyet Amiri Orhan Gazi katıldı.

Ilgaz

Ilgaz Şehitliği'nde düzenlenen törende Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilerek, şehit kabirleri ziyaret edildi.

Şehitlikteki programın ardından Merkez Yeni Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Programa Kaymakam Ahmet Karatepe, Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kızılırmak

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Medet Ekizceli, Kızılırmak ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ekizceli'nin ilçeye bağlı Tepealegöz köyündeki kabri ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Programa Vali Hüseyin Çakırtaş, Kaymakam Hüseyin Akça, Belediye Başkanı Erol Şentürk, şehit Medet Ekizceli'nin babası Satılmış Ekizceli ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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