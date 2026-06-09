Çankırı'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

09.06.2026 14:10
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Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari jandarma operasyonuyla yakalandı.

Çankırı'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T, ilçe merkezinde yakalandı.

Aynı suçun yanı sıra "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ise Ilgaz ilçesine bağlı Aktaş köyündeki evinin çatı katında saklanırken gözaltına alındı.

Firari hükümlüler jandarmadaki adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Çankırı, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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