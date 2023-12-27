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Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Çankırı Valisi Fırat Taşolar, herhangi bir olumsuz çağrı alınmadığını ve tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Deprem, Çorum ve Kastamonu'da da hissedildi.

Çankırı\'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
27.12.2023 - 16:55,  Güncelleme: 16:57
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Çankırı'da saat 16.04'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Çankırı Valisi Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili kurumlarına ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmadığını bildirdi.

Bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten Taşolar, "Çankırılı hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmamıştır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah milletimizi tüm felaketlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

Deprem, Çorum ve Kastamonu'dan da hissedildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da deprem neticesinde birimlerine olumsuz bir haber ulaşmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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