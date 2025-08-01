Çankırı'da 9 Milyon Yıllık Fosil Kazısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çankırı'da 9 Milyon Yıllık Fosil Kazısı

01.08.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da fosil kazıları, 15 kişilik ekiple kavurucu sıcakta devam ediyor. 43 tür fosil bulundu.

Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde çalışan antropologlar, kavurucu sıcağa rağmen fosillerin izini sürmeye devam ediyor.

Çankırı- Yapraklı kara yolunun yanındaki lokalitede bu sezon kazı çalışmaları, temmuzun ilk haftasında 15 kişilik ekiple başladı.

Alanda bugüne kadar atların ataları, fil türleri, zürafalar, kılıç dişli kedigiller, su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 380 numaralı (bütüne yakın), pek çok da küçük parça halinde fosile ulaşıldı.

Kavurucu sıcağa rağmen fosillerin izini süren kazı ekibi, kendi imkanlarıyla kurdukları tenteyle sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, AA muhabirine, arazi çalışmalarına 7 Temmuz'da başladıklarını söyledi.

Çalışmaların büyük titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Erol, "Geçen haftalarda 40 derece civarında, bu hafta yine çok yüksek derecelerde alanda çalışmalarımız devam ediyor. Üniversite birinci sınıftan başlayarak yüksek lisans, doktora öğrencileri, doktorasını bitiren hocalarımızla hep birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sabırla, itinayla, hiçbir şekilde gocunmadan, ince detaylarla, dişçi aletleriyle fosiller tek tek çıkarılıyor." dedi.

Alanda günde ortalama 8,5 saat çalışma yaptıklarının altını çizen Erol, şunları kaydetti:

"Öğlen 1 saat mola veriyoruz. Sonra hiç mola vermeden saat 5'e kadar kesintisiz çalışıyoruz. Çünkü o kadar zor ve zahmetli ki fosil çıkarmak, iğneyle kuyu kazıyoruz. Dişçi aletleri zaman zaman parçalanıyor ama küçük küçük kazmak durumundayız. Sert bir yerdeyiz, kil tabakaları artık taşlaşmış. Onları ıslatarak, yumuşatarak içinden fosilleri çıkarmaya çalışıyoruz. O nedenle çok zor, zahmetli ve yavaş ilerleyen bir çalışma."

Bol su içip şapka ve güneş kremleriyle sıcaktan korunmaya çalışıyorlar

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Şevval Yüce ise 3 yıldır alanda kazı çalışmalarına katıldığını belirtti.

Sıcaktan korunmak için çeşitli yollara başvurduklarını anlatan Yüce, şöyle konuştu:

"Tenteler kurduğumuz için gölgenin altında çalışıyoruz. O bizi çok rahatlatıyor. Tabii rüzgarın esmesi de yine bizi rahatlatan unsur oluyor. Her zaman bu kadar kolay olmuyor. 41 dereceleri gördük bu sezon. O yüzden biraz zorlandığımız günler oluyor ama genelde iyi gidiyoruz. Şapkalarımızı takıyoruz, güneş altında kalmamaya çalışıyoruz, bol su tüketiyoruz, güneş kremimizi sürüyoruz, bu şekilde güneşten korunmaya çalışıyoruz."

Kazı çalışmalarına 4 yıldır katılan Antropoloji Bölümü mezunu Zeynep Ülger de sıcak havaya rağmen Çankırı'nın geçmiş dönemlerini aydınlatmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Kazının belki de en büyük zorluğu, sıcak. Tentelerin altında kendimize gölge kurmaya çalışıyoruz. Tenteleri her gün kaldırıp sonra tekrar kuruyoruz. O aşama biraz yorucu oluyor." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da 9 Milyon Yıllık Fosil Kazısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu

15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
15:10
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
15:07
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
14:58
İki büyükşehirde ekmeğe zam 200 gram ekmek artık 15 lira
İki büyükşehirde ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 15 lira
14:55
Yok böyle sözleşme Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
Yok böyle sözleşme! Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
14:50
“Dünyanın en yaşlı bebeği“ 31 yaşında doğdu
"Dünyanın en yaşlı bebeği" 31 yaşında doğdu
14:42
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry’nin konserine katıldı
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı
14:35
Bavulunu bile topladı Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
14:29
Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon: Onu bana ver
Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
14:24
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu
Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:17
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
14:13
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
14:10
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 11:34:25. #7.12#
SON DAKİKA: Çankırı'da 9 Milyon Yıllık Fosil Kazısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.