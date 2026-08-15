Çankırı'da Aç Kalan Tilki Görüntülendi - Son Dakika
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Çankırı'da Aç Kalan Tilki Görüntülendi

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Çankırı'da yiyecek arayan tilki, yerleşim alanında kameralara yansıdı.

Çankırı'da aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Sabah saatlerinde Çankırı-Ankara kara yolunun Tüney köyü mevkisine gelen tilkinin, temkinli hareketlerle çevreyi kontrol ederek yiyecek aradığı anlar kameraya yansıdı.

Bir süre bölgede dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA

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