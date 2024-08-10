Çankırı'da Akaryakıt İstasyonunda Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Çankırı'da Akaryakıt İstasyonunda Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezalar

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye toplamda 38 bin 672 lira ceza kesildi. Sürücüye idari para cezası, aracın trafikten men edilmesi ve alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulması gibi cezalar uygulandı.

10.08.2024 17:24
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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesildi.

Şabanözü Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Şabanözü İlçe Emniyet Müdürlüğünce akaryakıt istasyonu içerisinde bir aracın drift yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesildiği, aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği aktarıldı.

Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira para cezası da uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ifade edildi.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Kaynak: AA

Şabanözü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Akaryakıt İstasyonunda Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezalar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Akaryakıt İstasyonunda Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezalar - Son Dakika
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