Çankırı’da heyelan tatbikatıyla afet hazırlığı test edildi - Son Dakika
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Çankırı’da heyelan tatbikatıyla afet hazırlığı test edildi

Çankırı’da heyelan tatbikatıyla afet hazırlığı test edildi
11.06.2026 18:34
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Çankırı'da kurumların afetlere karşı hazırlık seviyelerinin belirlenmesi, kurumlar arası koordinasyon ve reaksiyon hızının tespiti için heyelan tatbikatı düzenlendi.

Çankırı'da kurumların afetlere karşı hazırlık seviyelerinin belirlenmesi, kurumlar arası koordinasyon ve reaksiyon hızının tespiti için heyelan tatbikatı düzenlendi.

Vali Hüseyin Çakırtaş başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü koordinesine yapılan masabaşı tatbikatta, senaryo gereği il merkezinde büyük bir heyelanın meydana geldiği, yapılan tespitlerde de 7 hanenin tamamen çöktüğü, 18 hanede ciddi hasar oluştuğu, risk altındaki 18 hanenin de acil tahliye işlemlerine başlandığı bildirildi.

İl Afet Koordinasyon Kurulunda olan birimlerden habersiz başlatılan tatbikatta ihbar üzerine tüm ilgili kurumların temsilcilerinin Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na konuşlandırılan AFAD Mobil Koordinasyon Tırı'na toplanması istendi.

Toplam 21 afet grubunun Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES ) üzerinden 210 olayı başarıyla yönettiği, enkaz ve araçtan arama-kurtarma ile acil tahliye çalışmalarının canlandırıldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.

Vali Çakırtaş, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, bütün kurumların üstün duyarlılığıyla bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Masa başında da olsa ildeki İl Afet Koordinasyon Kurulunun bütün üyelerinin zamanında hazır bulunduğunu belirten Çakırtaş, "Bu tür tatbikatlarda temel hedefimiz olası afetlerde, afete her an hazır olmak ve bu konudaki kurumlarımızın özellikle farkındalığını artırmak. Bu anlamda da zamanında aksiyon alınması, afet yerinin tespit edilmesi, bütün birimlerin afet bölgesine ulaşması, koordinasyon kurulundaki üyelerin zamanında koordinasyon merkezine gelmeleri, aynı zamanda koordinasyon merkezine gelen kurumların yetkililerinin ve çalışanlarının afet konusundaki bilgilerinin tazelenmesi ve bunların eksik olan taraflarının tamamlanması, yine teknolojik alet ve edevatlarına, afette kullanılacak bütün malzemelerin yeterliliğinin il ölçeğinde tespit edilmesi noktasında güzel bir çalışma oldu." dedi.

Tatbikatlara devam edeceklerinin altını çizen Çakırtaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Doğal Afetler, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı’da heyelan tatbikatıyla afet hazırlığı test edildi - Son Dakika

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