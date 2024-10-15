Çankırı'da Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Güncel

Çankırı'da dini nikahlı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra yaşamını yitirdi.

Abdülhalik Renda Mahallesi Zafer Caddesi'nde 18 Eylül'de Aydın Yücedağ (49), dini nikahlı eşi Dilek Dikmen'i (45) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadın ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilen kadın, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın Yücedağ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.