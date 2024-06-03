Çankırı'da bıçaklı kavgada 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Çankırı'da bıçaklı kavgada 1 ölü, 2 yaralı

Çankırı\'da bıçaklı kavgada 1 ölü, 2 yaralı

Çankırı'da husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İlgaz ilçesi Kalekır mevkisinde karşılaşan gruplar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheliler ise polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

03.06.2024 21:23
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Çankırı'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun Ilgaz ilçesi Kalekır mevkisinde karşılaşması üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada A.G, S.A. ile Ö.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan yaralılardan A.G. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler G.E, Ö.E. ve Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Çankırı, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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