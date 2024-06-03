Çankırı\'da bıçaklı kavgada 1 ölü, 2 yaralı

Çankırı'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun Ilgaz ilçesi Kalekır mevkisinde karşılaşması üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada A.G, S.A. ile Ö.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan yaralılardan A.G. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler G.E, Ö.E. ve Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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