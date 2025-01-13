Çankırı\'da Büyüleyici Sis Manzarası

Güncel

Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı

Okan Buruk\'tan Acun Ilıcalı\'ya çok konuşulacak Torreira yanıtı

Gözaltı kararı verilenler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı da var

İspanya Süper Kupası\'nda kazanan belli oldu

Putin\'e destek olan Kim\'e Zelenskiy\'den kafa karıştıran teklif

Dünya bu görüşmeyi bekliyor! En yakınından yeni açıklama

Çankırı'yı kaplayan 'sis denizi' mest etti

ÇANKIRI - Çankırı'da oluşan sis denizi ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Kentin üzerini kaplayan sis bulutu dron ile havadan görüntülendi.

Çankırı'da etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan manzara mest etti. Şehir merkezini tamamen kaplayan sis denizi, güneşin doğuşuyla birlikte görsel şölene dönüştü. Sis bulutu üzerinde yükselen güneş, beyaz örtüyle birleşerek büyüleyici bir atmosfer sundu. 500 metre yükseklikten dronla kaydedilen görüntüler, şehrin sisle kaplanan eşsiz manzarasını gözler önüne serdi.