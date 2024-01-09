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Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Çankırı'da Korgun ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri, farklı zamanlarda 5 evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir evde suçüstü yakalanan zanlının ifadesi sonucunda diğer 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra 3'ü tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.

Çankırı\'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
09.01.2024 - 15:43,  Güncelleme: 15:44
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Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Korgun ilçesinde farklı zamanlarda 5 evden, camları kırılarak girilip hırsızlık yapılmasıyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmada, bir eve hırsızlık amacıyla giren zanlı suçüstü yakalandı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine hırsızlık olaylarını birlikte yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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