Çankırı\'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Korgun ilçesinde farklı zamanlarda 5 evden, camları kırılarak girilip hırsızlık yapılmasıyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmada, bir eve hırsızlık amacıyla giren zanlı suçüstü yakalandı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine hırsızlık olaylarını birlikte yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.