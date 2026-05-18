Çankırı'da Gençlik Haftası Tırmanışı

18.05.2026 18:43
43 sporcu, Gençlik Haftası kapsamında Ilgaz Dağı'nda 22 kilometrelik zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (ÇANDAK) tarafından düzenlenen tırmanış, Mülayim köyü yaylasından başlayarak 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepe zirvesinde sona erdi.

Dağcılık İl Temsilcisi Mustafa Kem Karatatar liderliğinde düzenlenen tırmanışa, Bartın Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dağcılık Kulübü sporcuları ile Zonguldak, Kastamonu ve Ankara'dan toplam 43 sporcu katıldı.

ÇANDAK Başkanı Nuri Erkenci, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu Ilgaz'ın zirvesine taşımanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tırmanışın bahar mevsiminde kış şartlarını yaşattığını aktaran Erkenci, şunları kaydetti:

"Bu durum sporcularımızın azmini ve kulüpler arası dayanışmayı daha da pekiştirdi. 22 kilometrelik bu zorlu parkuru sorunsuz tamamlayan tüm sporcularımızı gönülden kutluyor, çevre illerden gelerek gücümüze güç katan dağ dostlarımıza teşekkür ediyorum. Toplamda 22 kilometre mesafe kat edilen ve 1000 metre irtifa kazanılan zorlu tırmanış, 9 saatte tamamlandı."

Kaynak: AA

