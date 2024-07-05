Çankırı'da İğde Ağaçları Yangında Zarar Gördü

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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde iğde ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında 700 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kızılırmak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 75. Yıl Ada Parkı olarak bilinen bölgenin güneydoğusu ve Kavlaklı köyünün kuzeyinde yer alan iğdelik alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı hatırlatıldı.

Yangında 700 dekar alanın zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, "Yangın yaklaşık 8 saatlik müdahale sonucu ekiplerimizin desteğiyle kontrol altına alınmıştır. Yangın esnasında hiçbir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Sayın Valimiz Mustafa Fırat Taşolar olay yerinde ekiplerimizi ziyaret ederek konu hakkında bilgi almıştır. Son günlerde yangın olaylarının artış göstermesi son derece can sıkıcı hal almıştır. İlçemizin doğal alanlarının katledilmesi kabul edilir değildir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kolluk kuvvetlerince konuya ilişkin adli işlem başlatıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"İlçemizin geleceği olan doğal alanlarımıza çıkarları doğrultusunda zarar veren şahıs ya da şahısların gerekli cezaları alması için titizlikle mücadele vereceğimizden değerli Kızılırmaklı hemşerilerimizin hiç şüphesi olmasın. Olay esnasında personeli ile yardıma gelen Yapraklı Kaymakamlığına, Sungurlu Belediyesine, İskilip Belediyesine, Eldivan Belediyesine, AFAD'a ve Tarım Orman İl Müdürlüğüne üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz."