Çankırı'da Ilgaz eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü, dronla görüntülendi - Son Dakika
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Çankırı'da Ilgaz eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü, dronla görüntülendi

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Çankırı'da Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki ormanlar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Yeşilliğini koruyan ağaçlarla sonbahar renklerine giren ağaçların oluşturduğu renk çeşitliliği dronla görüntülendi.

Çankırı'da Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki ormanların sonbahar renklerine bürünmesiyle oluşan manzara dronla görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki ormanlarda güz renkleri hakim oldu.

Ağaçların yaprakları sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Yeşilliğini koruyan ve sonbahar renklerine bürünen ağaçların bir arada oluşturduğu renk çeşitliliği, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
Ilgaz DağıÇankırıGüncelYaşamSon Dakika

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