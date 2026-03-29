Çankırı'da İşçi Demir Parçasıyla Hayatını Kaybetti

Çankırı'da başına demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti.
İl Özel İdaresi Kırkevler Mahallesi'ndeki yerleşkede temizlik yapan işçi Erol Çetinkaya'nın (47) başına, tadilat yapılan idari binanın üst katından demir parçası düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Çetinkaya, sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çetinkaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
