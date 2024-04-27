Çankırı'da kaçak sigara üreten 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da kaçak sigara üreten 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Çankırı\'da kaçak sigara üreten 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından bir depoda yapılan operasyonda, kaçak sigara üretimi yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda, 120 kilogram tütün, 180 bin boş makaron, 120 bin dolu makaron, elektrikli sigara sarma makinesi, regülatör ve 88 bin kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

27.04.2024 14:49
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Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde bir depoda kaçak sigara üreten 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atkaracalar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede kaçak sigara imalathanesi olarak kullanılan bir depoya operasyon düzenlendi.

Depodaki aramada 120 kilogram tütün, 180 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 120 bin dolu makaron, elektrikli sigara sarma makinesi, regülatör ve 88 bin kilitli poşet ele geçirildi.

Operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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