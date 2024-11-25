Çankırı\'da Kar Yağışı Başladı

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Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor

ÇANKIRI - Çankırı'da hafta sonu yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, il merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

Çankırı'da hafta sonu yüksek kesimlerde yağan kar yağışı, kent merkezinde de yağmaya başladı. İl merkezi, lapa lapa yağan kar ile beyaza bürünmeye başladı. Kar yağışının ardından sokağa çıkan vatandaşlar, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. İl merkezindeki kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

"Şuan etkili olan kar yağışı beni çok mutlu etti"

Kar yağışının sevincini yaşadığını belirten Mehmet İçöz isimli vatandaş, "Çankırı'da öğrenciyim. Geçtiğimiz günlerde de memleketim Kayseri'ye kar yağışını görmek için gitmiştim. Kayseri'de de kar görmeye çok alışığız. Çankırı'da da çok fazla kar yağmadığını biliyordum, çok üzülmüştüm. Şu an etkili olan kar yağışı beni çok mutlu etti. Dilerim ki sabah uyandığımda her yer bembeyaz olur" dedi.