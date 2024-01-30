Çankırı'da kar yağışı etkili oldu

ÇANKIRI - Çankırı'nın kuzey kesimlerinde kalan ilçeleri etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Çankırı'nın D100 karayolu geçişindeki Çerkeş, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar ilçeleri beyaza bürüdü. D100 karayolunda sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri ise kar yağışı öncesinde önlem alarak tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri sürücülere tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.