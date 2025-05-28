Çankırı\'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

ÇANKIRI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Çankırı karayolu İnandık köyü mevkisinde meydana geldi. Hüseyin K. (55) yönetimindeki 34 ZA 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Azime K.'nın (51) hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücü ile otomobildeki Tunahan K. (21) ve Şehri K. (53) ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.