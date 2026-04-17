Çankırı\'da Köy Yolunda Çökme

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta ilçesinde çöken yol nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor, güvenlik önlemleri alındı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde çöken köy yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Orta ilçesi ile Ankara'nın Çubuk ilçesi arasında da ulaşımı sağlayan Aydos grup yolu Özlü köyü mevkisinde yaklaşık 1 metre derinliğinde, 70 santimetre genişliğinde çöküntü oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çöken bölgenin etrafına şerit çekip duba koyarak güvenlik önlemi aldı.

Kontrollü ulaşım sağlanan yolda İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Özlü Köyü Muhtar Nadir Aydos, AA muhabirine, vatandaşlardan gelen ihbarın ardından hızla bölgeye geldiklerini belirterek, "Köy heyeti ve operatörle yolu trafiğe kapattık. Kaymakamımıza bilgi verdik, jandarma ekipleri de gerekli tedbirleri aldı. Burası aktif kullanılan, önemli bir grup yolu. En kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Çankırı, Güncel, Trafik, Orta, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda “eksik kamera kayıtları“ tespiti yer aldı Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda "eksik kamera kayıtları" tespiti yer aldı

19:12
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11'i belli oldu
18:53
Real Madrid’de gidecek ve kalacaklar belli oluyor Arda Güler detayı dikkat çekti
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:35
Gülistan Doku’nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 19:24:51. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.