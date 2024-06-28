Çankırı'da Otomobil Çarpışması: 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
M.E.Y. (42) idaresindeki 06 NP 432 plakalı otomobil, Çankırı- Ankara kara yolu Kızılırmak kavşağında Ş.Ç. (41) yönetimindeki 77 BH 855 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.Ç. (11), K.Ç, (50), H.E.Ç. (8), Y.E.Ç. (2), E.Ç. (29) ve A.M.Ç. (3) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerince yol güvenliğinin alınmasının ardından itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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