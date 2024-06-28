Çankırı'da Otomobil Çarpışması: 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çankırı'da Otomobil Çarpışması: 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Çankırı-Ankara kara yolu Kızılırmak kavşağında meydana gelen trafik kazasında, M.E.Y. idaresindeki bir otomobil ile Ş.Ç. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 4 çocuk dahil olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, jandarma ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı ve ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

28.06.2024 20:09
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Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

M.E.Y. (42) idaresindeki 06 NP 432 plakalı otomobil, Çankırı- Ankara kara yolu Kızılırmak kavşağında Ş.Ç. (41) yönetimindeki 77 BH 855 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.Ç. (11), K.Ç, (50), H.E.Ç. (8), Y.E.Ç. (2), E.Ç. (29) ve A.M.Ç. (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yol güvenliğinin alınmasının ardından itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da Otomobil Çarpışması: 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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